В цехе по переработке рыбы в Перми нашли плесень ИП оштрафован Поделиться Твитнуть

фото: mdjaff

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В Перми индивидуальный предприниматель наказан за нарушения, обнаруженные в цехе по производству рыбной продукции.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, санкции были применены к ИП Волгина Д.Н. после внеплановой проверки предприятия.

В ходе инспекции были выявлены несоответствия цеха переработки рыбы установленным требованиям: загрязнения на потолке, скопление пыли и грязи, коррозия в вентиляции, наличие ржавчины на столах в производственном помещении, а также пятна плесени на потолке в помещении для мойки инвентаря. В санитарной зоне для персонала отсутствовали средства для мытья и сушки рук.

Рыбная продукция в камерах охлаждения хранилась на расстоянии менее 30 см от стен. Обнаружено 523,66 кг рыбы без маркировки и неизвестного происхождения, а также 201,24 кг просроченной мойвы, произведённой СХПК Рыболовецкий колхоз «Мурман».

10 июня предприниматель был привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и оштрафован.

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