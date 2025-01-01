Пермские учёные нашли способ выявлять Альцгеймер до появления симптомов Точность — 89% Поделиться Твитнуть

фото: stockking

freepik.com

Ученые из Пермского политеха разработали инновационный метод обнаружения болезни Альцгеймера, базирующийся на анализе состояния вен головного мозга. Разработанная ими методика позволяет определить наличие заболевания на начальных этапах с точностью до 89%. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ранее учёные ПНИПУ уже получали патент на метод диагностики, основанный на анализе четырёх вен. В новой методике принимаются во внимание показатели магнитной восприимчивости уже шести вен, что увеличивает надёжность диагноза.

В процессе диагностики пациенту вводят контрастный препарат на базе гадолиния, который усиливает сигнал при проведении МРТ-сканирования головного мозга. После этого эксперты измеряют уровень магнитной восприимчивости в шести венах мозга. Эти показатели предоставляют ценные сведения о состоянии сосудов и уровне кислорода, которые могут претерпевать изменения в процессе развития болезни Альцгеймера, комментирует Леонид Кожемякин, руководитель отдела инноваций ПНИПУ, кандидат технических наук.

Далее осуществляется обработка полученных данных. В отличие от предыдущего метода, разработанного учеными Пермского политеха, который требовал ручной обработки данных на бумажной диагностической карте, в новом подходе полученные параметры вводятся в предварительно обученную компьютерную программу.

Болезнь Альцгеймера — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание мозга, лидирующее среди причин развития деменции. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году около 47 млн людей в мире жили с этим недугом. Прогнозируется, что к 2030 году их число возрастет до 75 млн, а к 2050-му достигнет 132 млн.

Эффективного лечения на поздних стадиях не существует, поэтому ранняя диагностика имеет решающее значение, так как позволяет существенно замедлить развитие заболевания. Однако выявление болезни на ранних этапах пока затруднено, поскольку симптомы могут быть незаметными как для пациентов, так и для медицинских специалистов. Начальные проявления часто остаются нераспознанными в течение длительного времени.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.