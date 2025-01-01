Полный запрет продажи электронных сигарет поддержали 73% пермяков Поделиться Твитнуть

фото: ArthurHidden

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Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на «Неделе российского ритейла» выразил поддержку полному запрету вейпов. Согласно опросу SuperJob, 73% работающего населения Перми также поддерживают прекращение продаж электронных сигарет.

Поддержка запрета выше среди женщин, чем среди мужчин. Возраст тоже влияет на мнение: за полный отказ от электронных сигарет выступают 66% людей до 35 лет, а среди граждан старше 45 лет этот процент достигает 79.

Интересно, что запрет вейпов чаще поддерживают некурящие и потребители традиционных сигарет (по 77% в каждой группе). Среди тех, кто использует электронные сигареты, с такой мерой согласны только 20%.

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