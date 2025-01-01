Высокая и чрезвычайная пожарная опасность в Прикамье объявлена до 16 июня Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Согласно данным Пермского ЦГМС, с 14 по 16 июня в отдельных районах края ожидается высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) степень пожарной опасности.

В связи с прогнозируемыми опасными метеорологическими условиями, характеризующимися повышенной вероятностью возникновения пожаров, Главное управление МЧС России по Пермскому краю настоятельно рекомендует строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Жителей призвали проявлять максимальную осторожность при разжигании костров, использовании печей в банях, а также при работе с открытым огнём в парковых зонах и на сельскохозяйственных угодьях.

В случае обнаружения пожара необходимо незамедлительно сообщить в пожарную службу по номеру «101» (для мобильных телефонов) или «01» (для стационарных телефонов).

При обнаружении небольшого лесного возгорания необходимо немедленно принять меры к его ликвидации и одновременно отправить кого-либо за помощью в ближайший населённый пункт или лесничество, сообщив по тел. 8-800-100-94-00 (круглосуточно).





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