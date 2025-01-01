Федеральная сеть «Читай-город» закрывает крупный книжный магазин в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Один из крупнейших магазинов федеральной книжной сети «Читай-город», находящийся в пермском бизнес-центре Green Plaza, прекращает свою деятельность. Информацию об этом опубликовало издание «Текст».

Завершение работы магазина запланировано на 5 июля.

Представители «Читай-города» объяснили решение о закрытии торговой точки недостаточным количеством посетителей (низким трафиком).

В Перми останутся функционировать ещё девять магазинов данной сети.

Сети «Читай-город» в 2025 году исполнится 33 года. Из 89 субъектов РФ сейчас «Читай-город» представлен в 64. Первый магазин в Москве был открыт у метро «Октябрьское поле». Самый большой магазин книжной сети находится в Красноярске. Лидером по количеству магазинов среди регионов является Новосибирск (20 магазинов).

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