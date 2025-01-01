Под Губахой в Пермском крае произошло смертельное ДТП Поделиться Твитнуть

Дорожная авария с гибелью человека произошла 13 июня в Губахинском округе Пермского края, сообщили в краевой ГИБДД.

Согласно предварительным данным, ночью автомобиль Mercedes-Benz Vito, за рулём которого находился мужчина 1990 г.р., двигался по трассе Кунгур—Соликамск из Губахи в сторону Гремячинска. На 193 км дороги водитель по невыясненным пока причинам потерял контроль над управлением. Автомобиль съехал с трассы в левый кювет по направлению движения и перевернулся на правую сторону.

К сожалению, полученные водителем травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался на месте.

В данный момент на месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы, выясняющие обстоятельства и причины случившегося.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости избегать управления транспортным средством в утомлённом состоянии, обязательно использовать ремни безопасности и соблюдать безопасный скоростной режим.

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