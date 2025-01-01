В Кунгуре сгорел магазин «Эксклюзив» Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Кунгур

В пятницу, 13 июня, в Кунгуре незадолго до полудня произошёл пожар в магазине «Эксклюзив» (ул. Уральская, 4а).

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, для ликвидации возгорания к месту ЧП были направлены 6 единиц техники и 19 спасателей.

По прибытии первого подразделения выяснилось, что горит крыша одноэтажного кирпичного строения. Площадь, охваченная огнём, составила 224 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал и не погиб. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 4 человека.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям региона с призывом проявлять бдительность и осторожность при использовании огня, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае возникновения пожара незамедлительно сообщите о происшествии в пожарную службу по номеру «101» (с мобильного) или «01» (со стационарного телефона).

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