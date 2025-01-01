Объём просроченной ипотечной задолженности в Прикамье вырос на 42% И превысил 1,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

По данным на 1 мая 2025 года, в Пермском крае размер невыплаченных ипотечных кредитов достиг отметки в 1,768 млрд руб.. Это на 42% больше по сравнению с началом текущего года, когда данный показатель составлял 1,246 млрд руб. В масштабах всей Российской Федерации, совокупный объём просроченной ипотечной задолженности вырос в 1,9 раза за первые четыре месяца года, достигнув 129 млрд руб.. Эти данные были обнародованы коллекторским агентством «Долговой Консультант» на основе анализа открытых статистических данных, опубликованных Центральным Банком России.

Наиболее значительный скачок в накопленной банками просроченной ипотеке, превышающий 12-кратный рост, зафиксирован в Республике Тыва (с 0,1 млрд до 1,5 млрд руб.) и в Республике Крым (восьмикратный рост, с 45 млн до 384 млн руб.). Более чем в три раза увеличились неплатежи в Новгородской области, а также в республиках Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия — Алания.

Специалистам предстоит тщательно изучить факторы, обусловившие столь резкое увеличение объёма проблемной ипотечной задолженности, комментирует ситуацию Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». Вероятно, это связано с заёмщиками, оформившими кредиты после июля 2024 года, когда ключевая ставка достигла 18%, и столкнувшимися с трудностями при их обслуживании. Другой причиной может являться стагнация на рынке недвижимости, когда заёмщик не может оперативно найти покупателя на заложенную квартиру. По мере снижения процентных ставок, указанные тенденции роста просроченной ипотеки должны замедлиться.

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