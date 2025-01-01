Пермская сеть магазинов товаров для животных сменила владельца С 9 июня им стал Алексей Пыхтеев Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В компании «Бонифаций», руководящей одноименной сетью зоомагазинов, произошла смена владельца. Согласно информации из системы «СПАРК-Интерфакс», с 9 июня текущего года им стал Алексей Пыхтеев, совладелец Пермской кондитерской фабрики и предприниматель, имеющий связи с бывшим политиком Никитой Белых. До этого, начиная с 2020 года, единственным собственником ООО являлся Александр Хрулев. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Сеть магазинов зоотоваров была основана в 2004 году инвестиционной компанией «Ермак», а позднее перешла под контроль Михаила Матвеева, ранее являвшегося акционером этой компании. По данным сервиса «Яндекс», в настоящее время в Перми функционирует 11 магазинов этой сети. По итогам 2024 года доход сети составил 156 млн руб., а чистый убыток достиг 9 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.