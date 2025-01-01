В Пермь прибыл пятизвёздочный теплоход «Мустай Карим» Сегодня он отплывает в новый круиз Поделиться Твитнуть

«Мустай Карим» / фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

В Пермь 13 июня прибыл круизный четырёхпалубный лайнер «Мустай Карим». Об этом сообщается в телеграм-канале «ВЕТТА — ЭХ, ДОРОГИ».

Напомним, этот теплоход предлагает уровень комфорта, сопоставимый с пятизвёздочным отелем. Сейчас он завершает девятидневное путешествие под названием «Счастье на Каме», стартовавшее в Москве. Цена круиза начинается от 202 500 руб. за одного пассажира.

Сегодня же, 13 июня, «Мустай Карим» начнёт новый круизный маршрут из Перми в направлении Нижнего Новгорода.

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