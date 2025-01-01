Появилось видео последствий смертельной аварии на трассе Пермь — Березники Один человек погиб, один ранен Поделиться Твитнуть

Утром 13 июня на трассе Пермь — Березники произошло смертельное ДТП, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Как рассказали в ведомстве, в 08:15 по дороге следовал автомобиль «Рено Дастер». За рулём находился водитель 1976 г.р., который направлялся из Перми в сторону Березников. На 175 км трассы по невыясненным обстоятельствам водитель потерял контроль над управлением, что привело к столкновению с металлическим ограждением и последующему выезду на встречную полосу. Там произошло столкновение с автомобилем «Дав», которым управлял водитель 1984 г. р.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пассажир «Рено Дастер» 1983 г.р., скончался на месте. Водитель «Рено Дастер» был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время проводится расследование данного инцидента с целью установления всех деталей и причин аварии.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения.

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