В страховой компании рассказали о статистике происшествий в пятницу 13-го Поделиться Твитнуть

фото: KamranAydinov

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Страховая компания «Согласие» провела анализ клиентских обращений, зафиксированных в «несчастливые» пятницы 13-го в 2024 году. Такие дни пришлись на сентябрь и декабрь.

Аналитики «Согласия» выявили, что в сентябре количество обращений было выше — 58%, по сравнению с 42% в декабре. При одинаковом общем количестве обращений от мужчин и женщин в декабре женщины чаще становились жертвами несчастных случаев. Наиболее часто в неприятности в эти дни попадали люди с именами Даниил и Наталья.

Основная доля обращений (свыше 70%) была связана с переломами конечностей. Далее следовали ушибы и растяжения, на которые пришлось 11% и 10% от общего числа случаев соответственно. Травмы плеча, предплечья и пальцев рук встречались с одинаковой частотой (по 18% обращений на каждый вид травмы). В 14% случаев застрахованные получали травмы стоп, а в 11% — повреждения голени.

Наибольшая часть инцидентов в пятницу 13-е произошла с жителями Ижевска (более четверти всех случаев). На Москву и Московскую область пришлось 15% обращений, а Киров и Кострома разделили третье место (по 8% на каждый город). Среди возрастных групп чаще всего обращались родители 12-летних детей, а также граждане 38 и 55 лет.

Любопытно, что в 2024 году 13 июня пришлось на четверг, и в этот день женщины практически избежали неприятностей: 94% обращений поступило от мужчин. Из них 33% пришлось на Александров, а по 13% — на Денисов и Кириллов.

Исходя из этих данных, в компании высказали предположение, что мужчинам стоит быть особенно внимательными в пятницу, 13 июня 2025 года, в частности, остерегаться травм голени и стоп.

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