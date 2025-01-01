Капитан атомного подводного крейсера «Пермь» и мэр Перми заключили соглашение Спуск судна на воду прошёл в марте Поделиться Твитнуть

фото из Telegram-канала Дмитрия Махонина

В честь Дня России в Перми состоялась встреча с командой подводной лодки, названной в честь краевого центра. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Напомним, в марте 2025 года состоялся спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь». Сейчас субмарина проходит серию морских испытаний, чтобы в дальнейшем войти в состав военно-морского флота страны.

Махонин обсудил текущие вопросы с экипажем крейсера. Капитан I ранга Сергей Мазуренко отметил, что подводники считают «Пермь» своим домом и с большим энтузиазмом ожидают завершения испытаний, чтобы приступить к защите интересов государства.

Также глава Прикамья выразил благодарность участникам студенческого отряда «Энергия» из Пермского края. Они принимали участие в строительстве атомного крейсера «Пермь» в Северодвинске.

12 июня между администрацией краевой столицы и экипажем атомного подводного крейсера «Пермь» было подписано соглашение о сотрудничестве.

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