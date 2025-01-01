В Пермском крае чиновника осудят за падение остановки на восьмилетнего мальчика Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Краснокамске чиновник предстанет перед судом по обвинению в халатности, которая привела к обрушению остановки на ребёнка, об этом сообщили в Краснокамском городском суде.

В суд передано уголовное дело против заместителя руководителя МКУ «Краснокамск благоустройство». Следствие считает, что он не осуществил должный контроль за состоянием и ремонтными работами на дороге по ул. Энтузиастов, в частности, за остановочным комплексом «Магазин «Элита».

В результате, 8 мая 2024 года металлическая конструкция остановки упала на восьмилетнего мальчика, который укрывался от сильного ветра за ней.

Ребёнок оказался придавлен массивной конструкцией. В результате инцидента он получил многочисленные переломы, травму головного мозга и другие серьёзные повреждения, сообщили в суде.

Чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей о халатности. В скором времени суд начнёт рассмотрение дела по существу.





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