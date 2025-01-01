Из-за ремонта сетей 50 домов в Орджоникидзевском районе Перми остались без воды Поделиться Твитнуть

По данным «Новогор-Прикамье», 13 июня с 9 часов утра до 7 вечера, в связи с проведением ремонтных работ по ул. Репина, 67, временно приостановлено водоснабжение в ряде жилых домов, расположенных по следующим адресам:

ул. Репина, дома с 61 по 76 (включая строения: 67а, 69ст2, 70а, 74а);

ул. Кабельщиков, дома 83, 85, 85а, 87, 87/1, 89, 89а, 95;

ул. Карбышева, дома 74, 76 (корпуса 1, 2, 3, 4), 78а, 88, 88а, 86, 84/1, 82/1, 82/2, 80/2, 80/1, 78/1, 78/2, 78/3;

Центральные тепловые пункты (ЦТП) по адресам: Репина, 63а, 64а, 71а;

ул. Луговского, дома 3, 134, 136.

Для получения более подробной информации об отключении, пожалуйста, свяжитесь с ООО «Новогор-Прикамье» по тел. 2-100-680.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.