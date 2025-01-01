В Пермском крае 13 июня ожидается наивысший уровень пожарной опасности Следует быть предельно внимательными при разведении костров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По информации Пермского ЦГМС, 13 июня в некоторых районах Пермского края ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность (5 класс).

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности: быть предельно внимательными при разведении костров, отоплении печей в банях, использовании открытого огня в парках и на сельскохозяйственных землях.

Если вами обнаружен пожар, необходимо незамедлительно сообщить в пожарную службу по номеру «101» (с мобильного) или «01» (со стационарного). «Обязательно укажите название объекта, его адрес, место возгорания, а также свою фамилию. Примите меры по эвакуации людей и, если это безопасно для жизни и здоровья, попытайтесь потушить пожар на начальной стадии», — говорится в информации ведомства.

Природные пожары, как правило, угрожают садовым товариществам, населённым пунктам и экономическим объектам.

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