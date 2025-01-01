Ночная электричка после Дня города перевезла тысячу пермяков Поделиться Твитнуть

После окончания торжеств в честь Дня города Перми ночная электричка перевезла около тысячи пассажиров. В Пермской пригородной компании (ППК) выразили признательность всем, кто воспользовался наземным метро для поездки.

Напомним, в ночь на 13 июня, сразу после праздничного фейерверка, жители Перми имели возможность вернуться домой на специальном ночном электропоезде, курсирующем по кольцевому маршруту Пермь II — Левшино — Пермь II. Отправление со станции Пермь I было запланировано с 23:57 до 00:00.

В ближайшем будущем ППК планирует запустить ещё несколько специальных рейсов, которые позволят жителям разных районов Перми посещать важные события в регионе, включая знаменитое шоу «Небесная Ярмарка» (0+) в Кунгуре.

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