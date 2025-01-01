На трассе в Прикамье насмерть разбился мотоциклист Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

Как сообщили в краевой ГИБДД, 12 июня в Прикамье произошло смертельное ДТП.

В 11 часов 35 минут на подъезде №1 к Кунгуру от трассы Пермь—Екатеринбург со стороны Кунгура в направлении подъезда к п. Ачит трассы М12 «Восток» ехал мотоцикл «Мотоленд» без номерных знаков, за рулём которого находился мужчина 1982 г.р.

фото: ГИБДД

По предварительной информации, на 3 км дороги мотоциклист, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Рено Сандеро». Автомобилем управлял мужчина 1971 г.р., который двигался в том же направлении и совершал разворот.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла «Мотоленд» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, выясняются все детали и причины случившегося.

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