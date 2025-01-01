В День России губернатор вручил жителям Пермского края госнаграды Были отмечены заслуги участников СВО и представителей разных сфер деятельности Поделиться Твитнуть

В День России глава Пермского края Дмитрий Махонин провёл церемонию награждения выдающихся жителей региона, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Торжественное мероприятие состоялось 12 июня в Органном зале Пермской филармонии, где были отмечены заслуги как участников специальной военной операции, так и представителей разных сфер деятельности.

Среди тех, кто получил награды, был рядовой Анатолий Галавиев, по указу президента РФ удостоенный медали «За отвагу» за проявленные мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга. Старшему лейтенанту Тарасу Полковникову вручили медаль «За храбрость» I степени, а младшему сержанту Алексею Ракитину — медаль II степени.

Виктория Циркунова из Соликамского округа награждена орденом «Мать-героиня» за воспитание вместе с супругом двенадцати детей.

Заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Геннадий Тушнолобов — ордена за трудовые достижения, а тренер Александр Алымов — ордена Дружбы за спортивные успехи. Главный бухгалтер «ОДК-Авиадвигатель» Елена Белова получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, а мастер НИИ полимерных материалов Андрей Левин награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

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