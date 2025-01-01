Из украинского плена вернулись ещё четверо прикамских военнослужащих Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

Четверо прикамцев вернулись из украинского плена по итогам стамбульских договорённостей. Об этом написал в своих соцсетях уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

«Добрая весточка пришла к нам в Соликамск, Ильинский, Добрянку и Пермь. Наших земляков четверо — три контрактника и один мобилизованный», — написал Сапко.

Всего в рамках российско-украинских договорённостей, достигнутых 2 июня, в Россию вернулись 228 военнослужащих. В адрес Сапко также поступило обращение от близких гражданина Белоруссии. Информацию о его возвращении уполномоченный сообщил родственникам лично по телефону.

«Особенно тронул разговор с папой бойца из Соликамска — моей малой Родины. Сын уже позвонил ему, радости, конечно, не было предела! А сестра другого бойца даже не поверила с первого слова моему известию, искренне расплакалась», — добавил Игорь Сапко.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.