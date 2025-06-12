В Перми впервые прошло вручение Знаков отличия «За особый вклад в развитие района» Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина

В Перми в День города впервые прошло вручение Знаков отличия «За особый вклад в развитие района». В торжественной церемонии участвовал мэр города Эдуард Соснин.

— В этот знаковый день, когда вся страна отмечает День России и мы вместе с пермяками празднуем День города, я с гордостью вручил Знаки отличия «За особый вклад в развитие района». Такие церемонии теперь проводятся во многих районах нашего города! С этого момента в День города мы будем отмечать людей, которые делают значимый вклад в развитие своих районов. Эта традиция объединит нас вокруг общих ценностей — трудолюбия, профессионализма и любви к родному городу, — подчеркнул Эдуард Соснин.





В Свердловском районе знаки отличия были вручены Татьяне Вологжаниной, врачу-терапевту участкового терапевтического отделения № 4 поликлиники № 4 Городской клинической поликлиники № 5; Равилю Гараеву, учителю физической культуры «Экошколы», и Юлии Торсуновой, ведущему специалисту по спорту АО «ОДК-Пермские моторы».





В Индустриальном районе награды получили Ольга Березовская, председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Наталья Кабанова, главный врач городской детской клинической поликлиники № 5; и Галина Титлянова, директор Детско-юношеского центра «Рифей».





Вручение Знаков отличия за вклад в развитие Кировского района прошло на сцене у дворца им. Кирова во время праздничного концерта. Глава района Михаил Борисов наградил Геннадия Кузьмицкого, бывшего генерального директора Пермского порохового завода; Юрия Нижельского, руководителя любительского объединения Народный цирк «Молодость»; и Фирдавес Хакимову, профессора кафедры технологии полимерных материалов и порохов Пермского национального исследовательского политехнического университета.





В Орджоникидзевском районе награждение прошло в парке им. А.П. Чехова. Глава района Светлана Ломаева вручила знаки отличия Леониду Вешкурову, тренеру-преподавателю по легкой атлетике спортивной школы олимпийского резерва «Темп», и Андрею Мешканцеву, председателю ТОС «Кислотные дачи» и заместителю председателя правления МОО «Союз ветеранов боевых действий Орджоникидзевского района».





В Дзержинском районе знаки отличия были вручены Надежде Зуевой, исполняющей обязанности главного врача Городской клинической поликлиники № 4, и Владимиру Кормщикову, активному жителю района.





В поселке Новые Ляды во время праздничного мероприятия, посвященного Дню города и Дню России, знаком отличия была отмечена Ирина Быкова, педагог-организатор Центра детского творчества «Ритм».

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