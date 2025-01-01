С начала сезона из-за укусов клещей пострадали 16,3 тысячи жителей Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала сезона в медицинские учреждения Пермского края по поводу укусов клещей обратились 16 328 человек, из которых 3 126 — дети. По данным лабораторных исследований клещей, собранных на 24-й неделе, 48,4% из них были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), 4,2% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), 1,1% — клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), и 1% — гранулоцитарным анаплазмозом. Об этом проинформировало Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Чтобы снизить риски заражения инфекциями, передающимися от клещей, рекомендуется принимать следующие меры:





• проводить акарицидные и дератизационные обработки территорий;

• носить защитную одежду;

• проводить самоосмотры после посещения мест с высокой травой и кустарниками;

• использовать репелленты.

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