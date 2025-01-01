В Прикамье переименовали улицы в честь участников СВО Переименования были инициированы местными властями Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье две улицы переименовали в честь участников специальной военной операции. Об этом сообщает ВЕТТА.

Так, в Соликамском округе в д. Сёлы появилась улица Евгения Русских. Он служил в штурмовом подразделении, его посмертно наградили медалью «За отвагу» за проявленное мужество.

В Кунгурском округе в с. Плеханово появилась улица, названная в честь Дмитрия Лашкова. Он был старшим снайпером батальона «Урал», погиб в зоне СВО в 2023 году.





Отмечается, что переименования были инициированы местными властями.

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