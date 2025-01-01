Застройщик проиграл мэрии Перми суд по дорогам в Красных казармах Стороны судились с 2020 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края отклонил иск компании «Сатурн-Р» о взыскании почти 260 млн руб. с городского департамента земельных отношений. Об этом сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на данные судебной картотеки.

Суд постановил взыскать с ООО «Строительно-монтажное управление № 3 Сатурн-Р» 300 тыс. руб. в качестве возмещения судебных издержек, связанных с оплатой экспертизы, а также 194 тыс. руб. в пользу федерального бюджета.





Напомним, судебные разбирательства между сторонами начались в декабре 2020 года. Застройщик, компания «СМУ № 3 Сатурн-Р», требовал от администрации компенсацию в размере около 260 млн руб. за изъятие и использование семи земельных участков в микрорайоне Красные казармы — дороги и проезды к ЖК «Арсенал». Истец настаивал и на передаче указанных участков в муниципальную собственность.





На данный момент все семь участков по-прежнему находятся в собственности «Сатурн-Р». После завершения строительства «Арсенала» в 2020 году владелец компании, бизнесмен Александр Репин, заявил о прекращении обслуживания этих объектов управляющей компанией и указал, что это обязанность города.

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