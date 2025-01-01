В праздничные дни в Прикамье изменится время работы поликлиник Минздрав опубликовал актуальную информацию Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Во время праздничных и выходных дней будет изменён график работы медучреждений.

Как сообщает краевой минздрав, 12 и 13 июня поликлиники будут закрыты для посещения. Приём в медучреждениях начнётся с субботы, 14 июня. Однако во время работы поликлиник продолжится проведение диспансеризации взрослых, включая углублённую диспансеризацию, профилактические медосмотры и вакцинацию.





При этом будет работать служба неотложной медицинской помощи. Её график работы — ежедневно с 8.00 до 00.00. Кроме того, продолжат круглосуточную работу и стационары региона.





В течение нерабочих дней медучреждения продолжат оказание экстренной помощи. Кроме того, будет усилен контроль деятельности службы неотложной и скорой медицинской помощи, травмпунктов и дежурных служб.





График работы стоматологических поликлиник в краевой столице доступен на официальном сайте минздрава . В муниципалитетах график работы стоматологических кабинетов и поликлиник можно уточнить по телефону медучреждения.





Также жители Прикамья могут узнать график работы медучреждений по номеру поликлиники прикрепления или любого стационарного отделения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.