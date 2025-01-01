Пермский дептранс объяснил отсутствие автобусов на маршруте №10 Причины срывов — пробки и нехватка водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент дорог и транспорта Перми объяснил причину отсутствия нескольких автобусов на маршруте № 10. Об этом ведомство рассказало сайту perm.aif.ru.

10 июня в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь» написала женщина, возмущённая нарушением расписания на маршруте №10. Пермячка отметила, что автобусы сначала идут друг за другом, а позже долгое время отсутствуют. Кроме того, 10 июня автобусы этого маршрута проезжали мимо остановки с пустым салоном.





«10 автобус по этому маршруту ходит сам по себе, а не по расписанию, и всё время полный. С коляской невозможно залезть ни утром, ни в обед. Я предполагаю, что так быть не должно», — написала женщина.





В департаменте дорог и транспорта Перми сообщили, что в этот день был увеличен интервал движения автобусов. Это произошло из-за задержек транспорта в пробках и срыва рейсов перевозчиками по причине «дефицита водительского состава». Срывы рейсов были зафиксированы системой навигации.





В ведомстве добавили, что за сорванные рейсы перевозчику по итогам месяца назначаются штрафы.

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