В Прикамье слесарь получил травму после падения с высоты Сотрудник ремонтировал стены здания Поделиться Твитнуть

26 мая сотрудник-слесарь ООО «Тепловые системы» ремонтировал стены здания, но упал с высоты более 2 м. Работник получил производственную травму.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае, изначально в медучреждении сотруднику поставили травмы лёгкой степени тяжести. Однако вскоре у мужчины обнаружили черепно-мозговую травму, переломы правой теменной кости с переходом на затылочную кость и верхней стенки глазницы, гематома в области правой теменной доли. По словам ведомства, это считается повреждениями здоровья тяжёлой степени.





Руководитель Государственной инспекции труда Пермского края Павел Бахтагареев отметил, что создана комиссия для расследования случая — опрашиваются очевидцы и работодатель, также сотрудники смотрят документы работника. На предприятии проводятся проверки.





При нарушении организацией законов будут приняты меры, а материалы проверки отправлены в следственный отдел для привлечения виновных к уголовной ответственности.

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