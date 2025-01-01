Пенсионер из Прикамья перевёл мошенникам 1,3 миллиона рублей Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чайковском ГО Пермского края 77-летний местный житель пострадал от действий мошенников.

Полиция установила, что мужчине позвонили из «пенсионного фонда» для перерасчёта пенсионных выплат — для этого попросили коды из смс-сообщений. Далее пенсионеру поступил звонок якобы от сотрудника «Госуслуг» — он предупредил, что названные коды используют мошенники. С целью избежать кражи средств мужчину убедили перевести деньги на «безопасный счёт».





Затем пенсионеру позвонил «следователь» и приказал перевести 1,3 млн руб. на счета собеседника. Всего было совершено 7 операций.





После перевода звонки прекратились, а мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.





В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю предупредили, что мошенники также звонят под видом сотрудников сотовых компаний или банков. В случае неуверенности, что на другом конце телефона говорит настоящий представитель организации, стоит завершить разговор и связаться с организацией напрямую.





В ведомстве добавили, что нельзя сообщать коды из СМС, трёхзначный код на карте (CVV/CVC), PIN-код, пароли к банковскому приложению, кодовое слово и личные данные.

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