Глава СКР требует ускорить расследование уголовного дела об аварийных домах в Прикамье Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В связи с жалобой на нарушение прав жильцов многоквартирных домов в п. Углеуральский Пермского края глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился ускорить расследование уголовного дела.

Обращение поступило через аккаунт приёмной Бастрыкина ВКонтакте от жительницы Пермского края. Женщина беспокоилась из-за медленного расследования дела об отсутствии ремонтных работ в двух многоквартирных домах в п. Углеуральский Губахинского округа. Здания, возведённые в 1954 году, находятся в аварийном состоянии и постепенно разрушаются уже несколько лет, а системы отопления, включая печные, не функционируют должным образом. Один из домов был признан аварийным еще в 2020 году, однако жильцы до сих пор не были переселены.

Данная проблема ранее уже привлекала внимание общественности в социальных сетях и находилась на контроле у Александра Бастрыкина в центральном аппарате ведомства.

В Следственном управлении СК России по Пермскому краю проводится расследование уголовного дела по данному факту.

Бастрыкин поручил врио руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову ускорить завершение расследования уголовного дела и передать его в суд для рассмотрения в приоритетном порядке.

Контроль выполнения данного поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

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