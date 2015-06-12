Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет клиентов с Днём России Компания информирует о времени работы офисов в праздничные и выходные дни Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет клиентов с наступающим Днём России! Информируем о режиме работы офисов продаж и обслуживания клиентов (ОПиОК) в Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском в предпраздничные и выходные дни.

11 июня, в среду, офисы обслуживания клиентов работают:

— г. Пермь (ул. Сибирская, 67) с 08:00 до 17:00;

— г. Чайковский (ул. Советская, 2/6) с 08:00 до 17:00;

— г. Березники (ул. Юбилейная, 17) с 08:30 до 17:30;

— г. Лысьва (ул. Смышляева, 25) с 08:00 до 17:00.

12—15 июня — выходные дни.

Напоминаем о важности своевременной оплаты услуг. Если вы физическое лицо, вы можете воспользоваться личным кабинетом на сайте вашего расчётно-кассового центра. Вы также можете получать квитанции за тепло и горячую воду на электронную почту. Оформить получение можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс».

В выходные и праздничные дни клиенты-юридические лица могут воспользоваться личным кабинетом на сайте компании. С помощью этого сервиса можно оплатить услуги, передать показания счётчиков, а также выгрузить бухгалтерскую документацию. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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