Алёна Бронникова Ульяновская компания намерена добиться банкротства пермского завода ПЗМЦ задолжал организации около 17 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Ульяновский производитель металлических изделий ООО «Гестего» намерен обратиться в суд с иском к пермскому станкостроительному заводу о признании его несостоятельным. Об этом со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, у АО «Совместное технологическое предприятие «Пермский завод металлообрабатывающих центров» (АО «СТП «ПЗМЦ») имеется задолженность по договорам поставки перед «Гестего», подтверждённая двумя вступившими в законную силу решениями арбитража. Общая сумма требований составила почти 17 млн руб.

Согласно открытой информации, АО было зарегистрировано в 2014 году, основной вид деятельности — производство металлообрабатывающего оборудования. Компания является совместным проектом компаний ПАО «Протон-ПМ», ООО «Пром-Ойл» и станкостроительного холдинга АО «Станкомпром» (входит в «Ростех»).

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