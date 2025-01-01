Житель Перми пожертвовал на лечение тяжелобольных детей 500 тысяч рублей Крупнейшее пожертвование от компании составило 800 тысяч Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Благотворительный фонд «Дедморозим» отчитался о привлечении 52,8 млн руб. в виде пожертвований за прошедший год. В оказании поддержки детям с серьезными заболеваниями участвовало 67 тыс. частных лиц и свыше 80 организаций.

Наиболее значительный вклад в размере 500 тыс. рублей сделал житель Перми, пожелавший сохранить анонимность. Крупнейшее пожертвование от компании составило 800 тыс. руб.

Как пишет «Рифей», по информации, предоставленной фондом «Дедморозим», основную массу благотворителей составляют обычные граждане. Они вносят посильный вклад, при этом наиболее частые переводы варьируются в пределах от 500 до 1000 руб. Общая сумма корпоративных пожертвований в фонд за минувший год превысила 9 млн руб.

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