В Пермь прибыл исторический паровоз «Генерал» Поделиться Твитнуть

В среду, 11 июня, в Пермь прибыл исторический паровоз «Генерал». Он возглавит передвижной выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы «Молотов», который будет находиться на станции Пермь-II 13 и 14 июня, и все желающие смогут его увидеть с 12:00 до 17:00. об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, «Поезд Победы Молотов» начал поездки по Пермскому краю 9 мая. К настоящему моменту он уже побывал в нескольких муниципалитетах региона.

Замена локомотива приведет к увеличению общей длины состава, которая теперь составит 167 метров. В состав поезда входят платформа с промышленными станками, бронеплатформа ОБ-3, платформы с мотовилихинскими пушками А-19 и МЛ-20, а также цистерна для горюче-смазочных материалов.

Жители и гости Перми смогут ознакомиться с выставочно-лекционным комплексом «Поезд Победы «Молотов» как снаружи, так и изнутри. Посещение будет организовано в формате экскурсий (по предварительной записи) и в свободном режиме (в порядке живой очереди). Внутри вагонов экспозиции сопровождаются заранее записанными аудиогидами.

Во время первой стоянки в Перми с 9 по 11 мая выставочно-лекционный комплекс посетили более 30 тыс. человек, а в Краснокамске и Верещагино — около 3,5 тыс. В поселке Менделеево экспозицию осмотрели около 4 тыс. человек.

«Поезд Победы «Молотов» будет курсировать по станциям Пермского края с мая по октябрь. В этом году он также посетит Новые Ляды, Березники, Кизел, Губаху, Горнозаводск, Кунгур, Нытву, Чусовой, Лысьву и Соликамск.

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