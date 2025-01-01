Представитель Пермского края отправится работать волонтёром в Арктику Татьяна Кузнецова вошла в отряд из пяти человек Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Заместитель директора Дирекции ООПТ Пермского края Татьяна Кузнецова отправится в Арктику в качестве волонтёра. Она успешно прошла конкурсный отбор, в котором участвовало 650 человек. С 16 по 26 июня Татьяна будет работать на острове Ловецкий, расположенном в заповеднике «Ненецкий» (НАО).

В отряд вошло пять добровольцев. В их планах — уборка территории заповедника от металлического лома и ТБО, демонтаж ветхих строений. Руководитель — опытный Волонтёр Арктики Владислав Фирсов.

Сейчас будущие добровольцы проходят медобследования, оформляют документы и собирают личное снаряжение. Они прошли обучение по технике безопасности, оказанию первой помощи и особенностям работы в условиях Крайнего Севера. Команды Волонтёров Арктики сформированы, теоретически подготовлены и готовы к выезду на объекты.

Участие Татьяны Кузнецовой в арктической волонтёрской смене — это не только личная инициатива, но и возможность внести вклад в сохранение уникальной природы Арктики. Заповедник «Ненецкий» в Ненецком автономном округе организован в 1997 году. Состоит из четырёх участков общей площадью 3134,0 кв. км, включая акваторию Баренцева моря.

В министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края поясняют, что в Ненецком округе, как и во всем мире, сокращаются места обитания флоры и фауны из-за роста человеческой активности и разрушения экосистем. Геологоразведка, добыча полезных ископаемых, загрязнение окружающей среды и глобальное потепление существенно изменили естественное состояние Арктики. Это означает, что многие виды животных и растений теряют условия, необходимые им для жизни. Разрушение экосистем также влияет на самих людей и их деятельность, поскольку человек — это тоже часть экосистемы.

Заповедник «Ненецкий» — территория, которая изолирована от любой человеческой деятельности, угрожающей экосистемам Арктики. Именно поэтому миссия заповедника — сохранение биоразнообразия.

Забота об окружающей среде — ликвидация свалок и расчистка водоёмов, восстановление лесов и снижение вредных выбросов в атмосферу. А ещё — сохранение редких видов животных и развитие инфраструктуры для экологического туризма. Все эти задачи решает нацпроект «Экологическое благополучие».





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