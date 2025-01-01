В Пермском крае должника по алиментам отправили в колонию После освобождения он должен выплатить 700 тысяч рублей на содержание ребёнка Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФССП

Как сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому края, за отказ платить алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери 39-летнего жителя региона отправили на пять месяцев в колонию-поселение.

В прошлом году приставы Кудымкара привлекли уклониста к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. По решению суда ему назначили 50 часов обязательных работ. Затем его вновь привлекли за уклонение от уплаты алиментов, приговорив к шести месяцам принудительных работ, но позже их заменили лишением свободы.

Должник находился в местах заключения, когда на рассмотрение в суд против должника поступило очередное уголовное дело за неуплату средств на содержание детей. Мужчину вновь признали виновным. В итоге по совокупности приговоров ему назначили пять месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

После освобождения ему предстоит выплатить своей дочери около 700 тыс. руб. задолженности по алиментам.

По данным ведомства, за четыре месяца этого года дознаватели службы судебных приставов Прикамья возбудили в отношении неплательщиков алиментов 540 уголовных дел по статье о неуплата средств на содержание детей. По приговору судов 335 человек признали виновными в совершении преступления против собственных детей. При этом 10 человек сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы.

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