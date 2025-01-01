Десять туристических проектов Прикамья претендуют на всероссийскую премию Среди них — пермский аэропорт, набережная, фестиваль уличных театров Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Десять туристических достопримечательностей Пермского края стали номинантами всероссийской премии Russian Traveler Awards — 2025.

Среди претендентов на премию — Пермская набережная, историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское», аэропорт Большое Савино, фестиваль уличных театров «Флюгер» и отель Elements Perm Hotel 4*. Кроме того, за победу поборются Коми-пермяцкая набойка, крупяные шанежки, Помянённый камень, экотропа «Андроновские горы» и экскурсионный туристический маршрут «Древняя Парма и коми-пермяки».

Russian Traveler Awards — национальная туристическая премия от издания Russian Traveler. В рамках отбора определяются лучшие места и «всё самое лучшее в мире путешествий»: от отелей и курортов до национальных блюд и экомаршрутов.





Номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов России, которые выбрали туристические направления и услуги в своих регионах. Также подать заявку могут представители гостиничного сектора. Помимо этого, на отбор проходят фавориты международного туризма. После выдвижения кандидатов заявки проходят модерацию. Окончательный выбор принимают читатели издания.





Итоги голосования станут известны в ноябре 2025 года. Оставить свой голос можно на сайте организаторов Russian Traveler Awards — 2025.

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