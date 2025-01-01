Десять туристических проектов Прикамья претендуют на всероссийскую премию
Среди них — пермский аэропорт, набережная, фестиваль уличных театров
Десять туристических достопримечательностей Пермского края стали номинантами всероссийской премии Russian Traveler Awards — 2025.
Среди претендентов на премию — Пермская набережная, историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское», аэропорт Большое Савино, фестиваль уличных театров «Флюгер» и отель Elements Perm Hotel 4*. Кроме того, за победу поборются Коми-пермяцкая набойка, крупяные шанежки, Помянённый камень, экотропа «Андроновские горы» и экскурсионный туристический маршрут «Древняя Парма и коми-пермяки».
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