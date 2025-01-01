На рынке труда в Прикамье зафиксирован значительный дефицит врачей и продавцов Недостаток специалистов отмечен и в строительстве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам мая конкуренция на рынке труда Прикамья составила 5,2 резюме на одну вакансию, что является средним показателем. Об этом сообщает hh.ru. Однако, в ряде профессиональных сфер сохраняется недостаток квалифицированных работников.

Наиболее ощутимая нехватка кадров по-прежнему наблюдается в розничной торговле. Здесь на каждую вакансию приходится всего 1,5 резюме, при норме в 4,0-7,9 (снижение на 0,1 пункта за месяц). Количество резюме соискателей увеличилось на 7%, но число предложений от работодателей осталось прежним. Средняя предлагаемая зарплата в розничной торговле в мае составила 45,9 тыс. руб., как и в апреле.

Дефицит кадров также сохраняется в «Медицине, фармацевтике», где конкуренция составляет 1,8 резюме на вакансию. Число предложений для соискателей сократилось на 2%, а количество резюме — на 4%. Уровень предлагаемых зарплат в медицине уменьшился на 3% и в мае составил 53,2 тыс. руб.

В сфере «Продажи, обслуживание клиентов» также наблюдается нехватка кадров. Конкуренция здесь снизилась на 0,3 пункта и составила 3,6 резюме на вакансию. Это обусловлено уменьшением числа резюме на 6% и одновременным увеличением количества вакансий на 2%. Предлагаемая зарплата в продажах составила 58,1 тыс. руб. (рост на 0,2%).

Кроме того, дефицит кадров ощущается в «Производстве, сервисном обслуживании», где на одну вакансию приходится 3,6 резюме (снижение на 0,1 пункта). Количество вакансий уменьшилось на 4%, а число резюме — на 6%. Зарплата на производстве осталась на уровне 80 тыс. руб.

В сфере «Строительство, недвижимость» также наблюдается недостаток специалистов: конкуренция здесь составляет 3,9 резюме на вакансию (снижение на 0,4 пункта). Это произошло из-за сокращения числа резюме соискателей на 6% и увеличения количества вакансий на 3%. Предлагаемая зарплата в мае составила 81,7 тыс. руб., что на 1,6% больше, чем в предыдущем месяце.

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