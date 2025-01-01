В Перми будут судить взломщика аккаунтов приложений банков Злоумышленника обвняют в хищении более 6,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Прикамья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пермяка, которому инкриминируют мошенничество в крупном размере и кражу с банковского счета в особо крупном размере, совершённые группой лиц по предварительному сговору.

Следствие полагает, что обвиняемый вместе с соучастником купили сим-карты, абонентские номера которых ранее использовались пермяками для регистрации в мобильном приложении банка.

Получив доступ к личным аккаунтам, они похищали со счетов сбережения или оформляли заявки на получение кредитов, а затем похищали поступавшие деньги.

В результате кредитной организации и физлицам был причинён ущерб на сумму более 6,4 млн руб.

Во время расследования дела у фигуранта изъяли и арестовали свыше 1,7 млн руб., у его соучастника — свыше 1,5 млн руб.

В отношении соучастника обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Уголовное дело поступило Мотовилихинский районный суд Перми.

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