В Прикамье ЕГЭ по математике на 100 баллов сдал один человек Им стал выпускник школы №9 имени Пушкина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевом минобре подвели предварительные итоги ЕГЭ по математике профильного и базового уровней. Как оказалось, средний балл по профильной математике в Прикамье составил 66. Этот показатель выше среднего балла по стране.

Всего же более 640 старшеклассников получили результат выше 80 баллов, а выпускник школы № 9 им. А.С. Пушкина с углублённым изучением предметов физико-математического цикла набрал 100 баллов.

В минобре отметили, что экзамен профильного уровня сдают выпускники, для которых результат ЕГЭ по математике нужен для поступления в вуз, а для остальных старшеклассников проводится единый госэкзамен по математике базового уровня.

В ведомстве также пояснили, что в этом году в Пермском крае выросла доля выпускников, выбирающих профильную математику (55% выпускников).

На сегодняшний день в Прикамье 27 выпускников школ сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.