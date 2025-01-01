Через несколько часов в Пермском крае начнётся мощный ливень с градом Порывы ветра будут достигать 25 м/с Поделиться Твитнуть

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС – подразделением ФГБУ «Уральское УГМС», во второй половине дня 11 июня и в течение ночи 12 июня на территории Пермского края прогнозируются крайне интенсивные осадки (за 12 часов может выпасть 30 мм и более), мощные ливни (30 мм и более в течение часа), штормовой ветер с порывами до 25 м/с, а также выпадение крупного града (диаметром от 20 мм).

Ввиду надвигающихся неблагоприятных метеорологических условий существует вероятность повреждений электросетей, сбоев в работе коммунальных систем, возникновения пробок на дорогах и увеличения количества ДТП.

Жителей просят проявлять бдительность и осторожность, а также предупредить своих близких и знакомых о надвигающейся непогоде, напомнить им о необходимости соблюдения мер безопасности и правил пожарной безопасности.

Для связи с экстренными службами используйте следующие номера: «01» - со стационарного аппарата, «101» или «112» - с мобильного телефона (звонок бесплатный).

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