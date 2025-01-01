За минувшие сутки в Прикамье установлены 12 температурных рекордов Поделиться Твитнуть

Вторник, 10 июня, ознаменовался установлением дюжины новых абсолютных максимумов температуры в различных населённых пунктах Пермского края. Об этом сообщили авторы проекта «Метеоролог.и.я».

Так, в Чердыни воздух прогрелся до +30,8°, превысив предыдущее значение +30,6°, зафиксированное в 2020 году.

В Гайнах столбик термометра поднялся до +31,3°, побив рекорд 2020 года (+30,9°).

В Косе отмечена температура +30,9°, превзошедшая предыдущий максимум (+30,8°) также 2020 года.

Кочёво зафиксировало +31,9°, оставив позади рекорд 2020 года (+31°).

В Березниках воздух нагрелся до +31,4°, побив рекорд 2020 года (+30,9°).

Кудымкар зарегистрировал +31,7°, превысив предыдущий максимум 2020 года (+30,9°).

В Верещагино зафиксировано +31,5°, что выше рекорда 2020 года (+30,9°).

Оханск отметил +31.4°С, превзойдя рекорд 2020 года (+31.1°С).

В Осе зафиксирована температура +32.1°С, побив рекорд 2020 года (+31.7°С).

Ножовка зарегистрировала +31.4°С, превысив предыдущий рекорд 1989 года (+30.3°С).

В Чайковском зафиксировано +32.3°С, что выше рекорда 1998 года (+30.4°С).

Чернушка отметила +30.9°С, побив рекорд 1989 года (+30.3°С).

Примечательно, что многие из прежних рекордов были установлены всего 5 лет назад, в 2020 году. Однако пермский рекорд, державшийся с 1920 года (+32.1°С), устоял. Также не был побит рекорд в Бисере (+29.6°С) от 1984 года.

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