В Пермском крае изменится график работы почты и офисов МФЦ Пермякам рассказали о выходных и рабочих днях отделений Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

На этой неделе в Прикамье изменится режим работы отделений почты России и Центров госуслуг «Мои документы» в связи с празднованием Дня России и Дня города в Перми, которые отмечаются 12 июня.

В среду, 11 июня, во всех отделениях Почты России рабочий день будет сокращён на один час. Непосредственно в праздничный день, 12 июня, отделения почтовой связи будут закрыты. Все пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, ранее согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

С 13 июня все отделения Почты РФ вернутся к обычному графику работы.

Уточнить время работы почтовых офисов можно как на сайте pochta.ru, так и в мобильном приложении.

На праздники и в предпраздничные дни изменится график работы центров госуслуг «Мои документы». Они закроют свои двери с 12 по 15 июня, но сегодня, 11 июня, график большинства офисов не изменится. Крупные МФЦ Прикамья будут работать с 8:00 до 20:00. В то же время в некоторых краевых отделениях рабочий день сегодня сократят на час.

Уточнить график работы того или иного офиса можно по тел. 8-800-2-43-275. Обычное расписание для всех офисов МФЦ вернётся с 16 июня.

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