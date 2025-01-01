Питерский производитель судов на электротяге втрое увеличил долю в Пермской судоверфи Доля ФРПК существенно сократилась Поделиться Твитнуть

фото: ООО "Пермская судоверфь"

Компания «Эмпериум», базирующаяся в Санкт-Петербурге и специализирующаяся на создании судов с электрическими двигателями, существенно увеличила свою долю в Пермской судоверфи. Если ранее доля «Эмпериума» составляла 25%, то теперь она возросла до 75%. При этом доля АО «Фонд развития Пермского края», представляющего интересы региональных властей, сократилась с 75% до 25%. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», изменения в уставном капитале ООО «Пермская судоверфь» были зафиксированы 9 июня. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Возрождение Пермской судоверфи состоялось в 2021 году по инициативе правительства Пермского края. Тогда регион приобрёл производственную площадку у ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс», который ранее осуществлял управление ею. В 2023 году предприятие занималось созданием причальных сооружений и ремонтом судов. Осенью того же года «Эмпериум», входящий в структуру Sitronics Group (подразделение АФК «Система»), приобрел 25% акций компании. С июля 2024 года директором Пермской судоверфи стал Николай Малухин, который ранее руководил заводом «Эмпериум».

В настоящее время на предприятии ведутся масштабные работы по модернизации. Основные усилия направлены на строительство судов с электродвигателями, таких как «Байкал» и «Москва 2.0». В производственных цехах также разрабатываются новые проекты. В частности, специалисты верфи занимаются созданием высокотехнологичных плавучих остановочных комплексов Ecostation для нужд Москвы. Кроме того, предприятие строит причалы, которые уже были введены в эксплуатацию в Краснокамске, на набережных Перми, Закамска и в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».

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