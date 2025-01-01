Количество частных инвесторов в Пермском крае увеличилось за месяц на 5 тысяч По числу физических лиц, использующих брокерские счета для торговли на бирже, Пермский край занимает 11 место в РФ Поделиться Твитнуть

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К концу мая 2025 года в Пермском крае насчитывалось 806,7 тыс. частных инвесторов, владеющих брокерскими счетами на Московской бирже, что на 5070 больше, чем в предыдущем месяце. Активные операции на фондовом и облигационном рынках Московской биржи в мае осуществляли 79 947 частных инвесторов из региона. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

По числу физических лиц, использующих брокерские счета для торговли на бирже, Пермский край занимает 11 позицию среди субъектов Российской Федерации.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых пермскими частными инвесторами на Московской бирже, достигло 131,2 тыс.

В целом по стране общее количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам минувшего месяца составило 36,9 млн, а общее число открытых ими счетов — 68,8 млн.

Московская биржа является крупнейшей в России многофункциональной площадкой для торговли различными активами, включая акции, облигации, деривативы, валюту, инструменты денежного рынка и товары. Группа «Московская биржа» включает в себя центральный депозитарий и клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента, что обеспечивает полный спектр торговых и посттрейдинговых услуг для клиентов.

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