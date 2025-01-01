В Пермь приедут ведущие астрофизики России Летняя школа состоится в конце июля Поделиться Твитнуть

фото: pikisuperstar

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С 29 по 31 июля в Перми пройдёт летняя школа по астрофизике и астробиологии (PERM ASTRO SUMMER SCHOOL). Это трёхдневное мероприятие, сочетающее науку, творчество и командную работу. Участники углубятся в изучение происхождения Вселенной, поиска внеземной жизни и перспектив освоения космического пространства.

Среди приглашённых лекторов Сергей Попов, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ, профессор РАН, эксперт в области нейтронных звёзд и чёрных дыр; Дмитрий Вибе, доктор физико-математических наук, заведующий отделом Института астрономии РАН, профессор РАН, специалист по астрохимии и астробиологии; Ростан Тавасиев, современный художник, исследующий взаимосвязь науки, искусства и научной фантастики, в том числе возможность создания художественных произведений в космосе.

Приглашаются ученики 8-11 классов и студенты первых курсов. Как сообщили организаторы, участие бесплатное, но требует прохождения конкурсного отбора.

До 20 июня 2025 года необходимо подать заявку на сайте, содержащую краткое описание проекта по астрофизике, астробиологии или космическим технологиям, а также мотивационное письмо. Заявка может быть подана индивидуально или командой (2-3 чел.).

Инициатором и организатором школы является финтех-предприниматель Сергей Ивлиев, известный организацией климатических конференций в Перми. Летняя школа по астрофизике ориентирована на более молодую аудиторию — будущих учёных, и не менее важна для мирового научного сообщества. По мнению учёных, в ближайшие годы космос станет более доступным и окажет такое же влияние на нашу жизнь, как искусственный интеллект и блокчейн.

Подробнее можно узнать на сайте.

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