В Прикамье из незаконного оборота изъято более 2 кг наркотиков Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае прокуратура завершила расследование и передала в суд уголовные дела в отношении трёх жителей Перми. Мужчине предъявлены обвинения в попытке незаконного распространения наркотиков в крупном размере (ст. 30 и 228.1 УК РФ) и незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта (ст. 228 УК РФ). Две женщины обвиняются в хищении наркотических средств (ст. 229 УК РФ) и незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года обвиняемый в составе группы лиц приобрёл и хранил наркотики у себя дома. Сожительницы похитили часть наркотических веществ и продали их.

В ходе обысков, проведённых в квартирах, которые снимали обвиняемые в Свердловском районе Перми, было обнаружено и изъято свыше 2 кг наркотических веществ.

За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Рассмотрение уголовного дела по существу пройдёт в Свердловском районном суде Перми.

В отношении других лиц, причастных к делу, материалы выделены в отдельное производство.

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