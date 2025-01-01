Инвалида в Перми незаконно исключили из очереди на жильё Делом занялась прокуратура Поделиться Твитнуть

В Перми прокуратура выявила факт неправомерного исключения инвалида из жилищной очереди администрацией Индустриального района. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Жилищный вопрос у жителя Перми возник ещё в 1989 году, когда его семья была включена в перечень нуждающихся в улучшении жилищных условий из-за хронических заболеваний родственников. Однако, спустя 13 лет, распоряжением главы Индустриального района пермяка исключили из этого списка.

При этом с 2002 по 2023 год мужчина не был осведомлён об этом факте. Узнав о произошедшем, он обратился в прокуратуру за защитой своих прав. По его заявлению как инвалида детства была инициирована проверка, результатом которой стало обращение в суд с иском.

Прокуратура подала исковое о признании незаконным решения главы администрации Индустриального района Перми об исключении гражданина из льготного списка на получение жилья.

Суд Индустриального района поддержал требования прокуратуры, признал решение администрации незаконным и обязал восстановить мужчину в очереди. Прокуратура района будет следить за исполнением решения суда.

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