Пермяков пригласили на мастер-класс по пицце от международного эксперта Поделиться Твитнуть

В Перми в День города, 12 июня, состоится ярмарка местных производителей под названием «59 блюд». На эспланаде, у здания Законодательного собрания, с полудня до семи вечера все желающие смогут попробовать и приобрести продукцию от более 40 пермских производителей.

Главные кулинары приготовят кашу на огромной пермской сковороде. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посетителей угостят солдатской гречневой кашей с тушёнкой. Раздача начнётся в 14:00.

Кроме того, на ярмарке пройдёт конкурс и мастер-класс по приготовлению пиццы. Проведёт его Аркадий Грицевский, шеф-пиццайоло и эксперт в этой области, участник международных чемпионатов. Начало конкурса запланировано на 16:30.

На ярмарке все желающие смогут принять участие в развлекательных мероприятиях, включая турнир по силовому экстриму с Михаилом Кокляевым, 8-кратным чемпионом России по тяжёлой атлетике. Соревнования пройдут в два этапа, в 13:00 и 15:00. Также пермяков и гостей города ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы по кулинарии, игры, детская шоу-программа, танцевальный флешмоб и розыгрыш призов.

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