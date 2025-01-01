В Перми пройдёт второй в истории культурный забег Он состоится 13 июня Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми в пятницу, 13 июня, состоится второй в истории забег РУТС (Russian Urban Trail Series), посвящённый культуре города. Главная особенность этого мероприятия не скорость, а посещение культурных объектов прямо во время забега. Участники смогут заглянуть в театры, музеи и другие исторически значимые места.

В этом году старт РУТС будет дан у Амфитеатра на набережной. Маршрут забега пролегает через Театр-Театр, музей PERMM, «Конфекторию», Дом-музей Дягилева, ТЦ Эспланада iMall и другие достопримечательности.

Каждый участник получит персональный аудиогид, который расскажет об интересных фактах и истории тех мест, которые встретятся на маршруте.

Старт РУТС запланирован на 10:00 и начнётся с масштабного спортивно-музыкального фестиваля. Вечером, в 19:30, участники отправятся непосредственно на сам маршрут. Подробная программа мероприятия доступна по ссылке.

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