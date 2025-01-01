На комитете заксобрания Прикамья обсудили строительство автодороги на курорте «Губаха» В настоящее время подходит к концу первый этап работ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках заседания экономического комитета регионального парламента состоялось обсуждение строительства автодороги, ведущей к горнолыжному курорту «Губаха».

Реализация масштабного дорожного проекта на территории курорта «Губаха» осуществляется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В настоящее время подходит к концу первый этап работ, включающий в себя строительство участка трассы, достигающего вершины горы Крестовой, где также планируется создание парковочных зон.

По словам заместителя министра по туризму Пермского края Сергея Хорошутина, данный дорожный объект является уникальным с точки зрения инженерных решений, особенно учитывая его расположение в горной местности. Он также отметил, что реализация проекта близится к завершению, и в настоящий момент ведётся работа над наиболее затратными этапами строительства.

Депутат Мария Коновалова предложила членам комитета лично ознакомиться с новой дорогой, ведущей к горе Крестовой. Она подчеркнула, что эта дорога открывает новые перспективы для развития курорта, и пригласила коллег посетить мероприятие «Закат на Крестовой», где гости смогут оценить удобство и качество новой транспортной инфраструктуры. Коновалова также отметила значительные позитивные изменения, произошедшие в Губахе благодаря реализации туристического проекта. Об этом сообщает Telegram-канал регионального парламента.

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